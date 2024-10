Ilrestodelcarlino.it - Calvano si candida: "Ferrara sarà in Emilia-Romagna da protagonista"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Paolonella sua vita politica è stato tante cose. Da assessore uscente al Bilancio – una punta di diamante nella squadra dell’ex presidente Stefano Bonaccini – era difficile immaginare che non si risse. E, infatti, il Pd lo ha chiamato a ‘correre’ per il consiglio regionale ancora una volta assieme alla capogruppo dem in Regione, Marcella Zappaterra, all’assessore centese Carlotta Gaiani e all’exto sindaco di Copparo, Enrico Bassi. L’appuntamento che sancirà l’avvio della sua campagna elettorale è domani a partire dalle 9.30 alle Corti di Medoro. "È un onore poter contribuire in prima linea alla campagna elettorale del Partito Democratico, a sostegno di Michele De Pascale Presidente – cosìin una nota – ‘A passo sicuro’ è più di uno slogan: è il mio modo di fare politica, con concretezza, responsabilità e dedizione, senza lasciare indietro nessuno.