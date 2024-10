Ilfattoquotidiano.it - Attacco a Unifil, Travaglio a La7: “Israele ha capito che può andare avanti all’infinito. Non c’è una sola sanzione, tutti abbaiano senza mordere”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Come si fa a essere ottimisti? Come si fa a pensare che Netanyahu, che da un anno massacra la gente a Gaza, si possa fermare nel giro di pochi giorni o di poche settimane? ? Io mi domando per quale motivo Netanyahu dovrebbe fermarsi, visto chequelli che potrebbero fermarlo non fanno nient’altro che abbaiare. Non c’è il ritiro di un ambasciatore, non c’è unaeconomica, non c’è unamilitare. Lui hache puòcosì”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commenta gli attacchi israeliani a tre basi della missionenel Sud del Libano (delle tre postazioni due sono presidiate dal contingente italiano).