Anziani sempre più colpiti dai truffatori, la Questura lancia l'appello (Di venerdì 11 ottobre 2024) TRIESTE - Ancora tentativi di truffa ai danni di persone anziane, alcuni dei quali purtroppo andati a segno. La Questura lancia l'ennesimo appello, ricordando la modalità più diffusa: quella del finto incidente stradale. Solitamente avviene che un signore dai modi gentili chiama al telefono di Triesteprima.it - Anziani sempre più colpiti dai truffatori, la Questura lancia l'appello Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) TRIESTE - Ancora tentativi di truffa ai danni di persone anziane, alcuni dei quali purtroppo andati a segno. Lal'ennesimo, ricordando la modalità più diffusa: quella del finto incidente stradale. Solitamente avviene che un signore dai modi gentili chiama al telefono di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agguato a Bologna prima di Virtus-Pistoia, indaga la Digos - La Questura di Bologna ha avviato un'indagine per risalire ai protagonisti dell'agguato al pullman di tifosi del Pistoia Basket la scorsa domenica. Lo riferisce La Nazione ... (pianetabasket.com)

Botte da orbi: si picchiano in strada, un ragazzo in ospedale - La lite furibonda in strada, all’ombra della stazione ferroviaria cittadina, scattata per futili motivi. Poi la chiamata al numero unico per le emergenze, lanciata dai residenti di viale della Stazion ... (bresciatoday.it)

Ancona, lancia i piatti contro la convivente, poi picchia i poliziotti e ne manda due ko: dieci mesi a un 39enne - ANCONA -Prima le minacce e il lancio (non andato a buon fine) di bicchieri e piatti contro la compagna, poi l’aggressione ai poliziotti delle Volanti, tra calci, pugni e sputi. Ha ... (corriereadriatico.it)