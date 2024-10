Quotidiano.net - Accordo Itas-Fiaip per nuove polizze agli agenti immobiliari

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Offrire nuovi servizi telematici eassicurative per gli. È quanto prevede la convenzione tra la più grande associazione di categoria degliprofessionali in Italia e, la compagnia assicurativa più antica in Italia. I nuovi contratti assicurativi di responsabilità civile professionale e di tutela legale per gli, così come le altre offerte assicurative, entreranno in vigore a partire dal 2025. L'è stato siglato all'Forum di Trento tra il presidente, Gian Battista Baccarini, e Alessandro Molinari, ad e dg diMutua.