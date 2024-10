A che ora inizia Storia di una famiglia perbene 2? L’orario della fiction su Canale 5 (Di venerdì 11 ottobre 2024) A che ora inizia Storia di una famiglia perbene 2? L’orario della fiction su Canale 5 A che ora inizia Storia di una famiglia perbene 2? La serie con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti va in onda su Canale 5 a partire dall’11 ottobre 2024 alle ore 21.30 in prima serata. Si tratta della seconda stagione composta da quattro episodi e in onda ogni venerdì per quattro settimane. Le vicende sono tratte dal romanzo “Storia di una famiglia perbene” di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. La durata di ogni episodio è di circa due ore e mezza, dalle 21.30 a mezzanotte, pubblicità incluse. Nel cast sono presenti anche: Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci. Tpi.it - A che ora inizia Storia di una famiglia perbene 2? L’orario della fiction su Canale 5 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A che oradi una2?su5 A che oradi una2? La serie con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti va in onda su5 a partire dall’11 ottobre 2024 alle ore 21.30 in prima serata. Si trattaseconda stagione composta da quattro episodi e in onda ogni venerdì per quattro settimane. Le vicende sono tratte dal romanzo “di una” di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. La durata di ogni episodio è di circa due ore e mezza, dalle 21.30 a mezzanotte, pubblicità incluse. Nel cast sono presenti anche: Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci.

