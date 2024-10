Uragano Milton, non tutto quello che vediamo è vero: la storia della bimba che piange con il cane (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle ultime ore l'Uragano Milton si è abbattuto sulle coste della Florida. Ha lasciato milioni di persone senza corrente elettrica, distrutto case e interi territori. Il conto delle vittime e dei feriti è incerto ma anche ora che l'emergenza è in corso si vedono sui social decine di contenuti falsi: molti sono generati dall'intelligenza artificiale. Fanpage.it - Uragano Milton, non tutto quello che vediamo è vero: la storia della bimba che piange con il cane Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle ultime ore l'si è abbattuto sulle costeFlorida. Ha lasciato milioni di persone senza corrente elettrica, distrutto case e interi territori. Il conto delle vittime e dei feriti è incerto ma anche ora che l'emergenza è in corso si vedono sui social decine di contenuti falsi: molti sono generati dall'intelligenza artificiale.

