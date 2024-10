Udine20.it - Una vita da Adelaide: spettacolo-concerto con Loredana Lipperini gratis online

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Ristori non è stata solo un’attrice, ma una donna che ha imposto la sua visione del teatro e dell’arte. In occasione dell’anniversario della scomparsa della grande attrice nata a Cividale del Friuli, l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani presenta “Unada”,disponibilesul sito filarmonicifriulani.com oppure su YouTube, un regalo per il pubblico che può accedere liberamente alla performance collegandosida smartphone, pc o tablet. Lo, scritto e narrato da, con musiche composte da Davide Coppola e interpretate dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, rende omaggio a una delle più grandi interpreti del teatro ottocentesco, simbolo di emancipazione femminile e innovazione artistica.