Una bambina su cinque vittima di violenze allarme shock dell’Unicef

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’11 ottobre segna la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze e come accade quando si allarga lo sguardo i numeri messi insieme fanno impressione. I dati emersi dal rapporto InDifesa di Terre des Hommes e dalle stimefotografano un quadro allarmante, evidenziando come la strada verso la parità di genere sia ancora lunga e impervia. Secondo il dossier InDifesa 2024, oltre 3,1 miliardi di bambine e ragazze vivono in paesi dove i loro diritti umani non sono adeguatamente tutelati. Questo numero impressionante rappresenta più della metà della popolazione femminile mondiale e sottolinea l’urgenza di interventi mirati e sostanziali. Le violazioni dei diritti delle bambine assumono forme diverse e spesso sovrapposte. Tra le più gravi emergono i matrimoni forzati, le gravidanze precoci, la violenza sessuale e le mutilazioni genitali femminili.