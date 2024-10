.com - Un oceano di meraviglie: il Wildlife Photographer of the Year 2024

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilof the, il premio più ambito nel mondo della fotografia naturalistica, ha appena svelato i suoi vincitori per l’edizione. Quest’anno segna un traguardo storico: il 60° anniversario di questo prestigioso riconoscimento conferito dal Natural History Museum di Londra. Mai come quest’anno la competizione ha dimostrato quanto la natura possa ancora sorprenderci, regalandoci immagini che sfidano l’immaginazione e catturano l’essenza stessa della vita selvaggia. Il re degli abissi: Shane Gross The Swarm of Life – Shane Gross (Adult Grand Title Winner)A conquistare il titolo diof theè stato il canadese Shane Gross, fotoreporter specializzato in conservazione marina. La sua opera, intitolata “The Swarm of Life”, ci trasporta in un mondo sommerso di straordinaria bellezza.