Tv, cambia di nuovo tutto: 4k e 8k, quando scatta la rivoluzione e cosa ci aspetta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano nuove tecnologie per la distribuzione dei canali tv nelle case degli italiani. E' appena iniziata, infatti, la transizione verso il sistema di trasmissione DVB-T2, il nuovo standard del digitale terrestre che già permette di ricevere contenuti di altissima qualità in 4K e anche in 8K. Questa novità rappresenta lo scenario di fondo di una grande rivoluzione tecnologica, riguardante ogni aspetto della produzione e del broadcasting radiotelevisivo, che sarà sotto ai riflettori a “MAF - Milano Audiovisual Forum”, seconda edizione dell'unico evento in Italia dedicato alla filiera dell'audiovideo e del broadcasting. Liberoquotidiano.it - Tv, cambia di nuovo tutto: 4k e 8k, quando scatta la rivoluzione e cosa ci aspetta Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano nuove tecnologie per la distribuzione dei canali tv nelle case degli italiani. E' appena iniziata, infatti, la transizione verso il sistema di trasmissione DVB-T2, ilstandard del digitale terrestre che già permette di ricevere contenuti di altissima qualità in 4K e anche in 8K. Questa novità rappresenta lo scenario di fondo di una grandetecnologica, riguardante ogni aspetto della produzione e del broadcasting radiotelevisivo, che sarà sotto ai riflettori a “MAF - Milano Audiovisual Forum”, seconda edizione dell'unico evento in Italia dedicato alla filiera dell'audiovideo e del broadcasting.

