Turismo 2024-2025: il calendario di eventi e fiere del settore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il settore del Turismo continua a essere uno dei pilastri economici globali, con un costante adattamento a nuove tendenze e sfide. Il biennio 2024-2025 si preannuncia ricco di eventi e fiere specializzate che riuniranno operatori del settore del Turismo, enti e innovatori, fornendo piattaforme di networking, apprendimento e promozione delle novità del mercato. Nel prossimo biennio, il focus sarà sulle nuove tecnologie, sostenibilità , e cambiamenti nella domanda globale. Vediamo ora i principali appuntamenti da non perdere per chi opera o è appassionato di Turismo. Turismo, foto Ansa – VelvetMagITB Berlin 2024: la fiera del Turismo più importante al mondo Una delle fiere più importanti al mondo per il settore turistico è sicuramente l’ITB Berlin, che si terrà dal 6 al 10 marzo 2024. Velvetmag.it - Turismo 2024-2025: il calendario di eventi e fiere del settore Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildelcontinua a essere uno dei pilastri economici globali, con un costante adattamento a nuove tendenze e sfide. Il bienniosi preannuncia ricco dispecializzate che riuniranno operatori deldel, enti e innovatori, fornendo piattaforme di networking, apprendimento e promozione delle novità del mercato. Nel prossimo biennio, il focus sarà sulle nuove tecnologie, sostenibilità , e cambiamenti nella domanda globale. Vediamo ora i principali appuntamenti da non perdere per chi opera o è appassionato di, foto Ansa – VelvetMagITB Berlin: la fiera delpiù importante al mondo Una dellepiù importanti al mondo per ilturistico è sicuramente l’ITB Berlin, che si terrà dal 6 al 10 marzo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agriturismo : un settore da quasi 2 miliardi di euro in Italia - Il turismo rurale si è dimostrato particolarmente resiliente anche durante la pandemia, quando molte persone hanno preferito destinazioni meno affollate, con spazi ampi e aria aperta. 000 strutture agrituristiche, la Toscana si conferma la regione leader in Italia per l’offerta di questo tipo di turismo. (Velvetmag.it)

Turismo - stasera cena con gli imprenditori del settore - L’evento cade proprio in un periodo di bilanci, quando si decidono le strategie per il prossimo anno. 30, nel salone del Grand Hotel da Vinci ed il titolo è "1Way2Italy". Sarà l’occasione per incontrare operatori turistici, agenzie viaggi e imprenditori del settore. . Arcadia Tour Operator di Cesenatico e Aves by Datagest, hanno organizzato una cena a tema con i più importanti tour operator ... (Ilrestodelcarlino.it)

Occasioni di lavoro nel settore del turismo - Cescot organizza un corso gratuito - Diventare digital tourism strategist in meno di un anno. È la finalità del nuovo corso gratuito di “tecnico per l’innovazione digitale della promozione turistica” organizzato da Cescot. Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia italiana e romagnola, e continua a creare numerose... (Riminitoday.it)