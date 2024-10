Torino contestazione dei tifosi | al Filadelfia striscione contro la società

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna a scaldarsi il clima intorno al presidente del, Urbano Cairo, e al direttore tecnico del club, Davide Vagnati. Nella notte infatti è stato affisso unodiall’esterno del centro sportivo: “Ottimo step per andare in un club più importante” recita il drappo, con un seguito di insulti indirizzati al direttore tecnico e a Cairo. Il riferimento va alle parole di Vagnati nel pre-partita della sfidal’Inter, quando parlando dell’attaccante Ché Adams disse: “L’ho preso dicendogli che uno step in Italia può fargli bene per poi eventualmente ritornare se non con ilnei grandi palcoscenici europei, o in Premier League o in Italia, ma nei club importanti“.dei: allaSportFace.