Superbike, all'Estoril il penultimo round del 2024. Bulega prova ad allungare il sogno iridato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Mondialesi avvicina alla propria bandiera a scacchi. Nel weekend del 12-13 ottobre si correrà, dove per la verità non si sarebbe dovuto gareggiare. La tappa è stata aggiunta in corsa al calendario, allo scopo di colmare il buco generatosi dalla cancellazione delungherese, previsto a fine agosto. Meglio così, perché il (secondo) appuntamento portoghese è stato agganciato al gran finale di Jerez, programmato il 19-20 ottobre. Si vivrà un epilogo elettrizzante, poiché la lotta per il titoloè apertissima. Toprak Razgatlioglu comanda la classifica generale con un vantaggio di 39 punti su Nicolòe un margine di 81 lunghezze sul Campione uscente Alvaro Bautista. A meno di clamorosi ribaltoni, la sfida dovrebbe essere ristretta al turco e all’italiano, con lo spagnolo tenuto in corsa solo dall’aritmetica.