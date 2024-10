Soci, le foto di un secolo . Dal bianco e nero alla tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) foto in bianco e nero di Rimini alle pareti. Le due antiche macchine fotografiche (una addirittura dell’800) all’ingresso. Entrare nel negozio di foto Soci è fare due passi nella nostra storia. Una storia che è iniziata 90 anni fa, nel 1934, quando Domenico Soci – dopo aver imparato il mestiere dal fotografo Montanari – aprì il primo negozio di fotografia in via Gambalunga. Dopo la guerra, Soci si trasferì in quella che è ancora oggi l’attuale sede in via Cairoli: quando aprì nel palazzo (uno dei tanti bombardati) mancava ancora l’elettricità. Un negozio che è un’istituzione a Rimini, e ora premiato come ’Bottega storica’: è la 94esima in città. A gestire il negozio sono Massimo e Patrizi Soci, nipoti di Domenico e figli di Carlo. Che è stato un pioniere, anche della televisione. Ilrestodelcarlino.it - Soci, le foto di un secolo . Dal bianco e nero alla tv Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)indi Rimini alle pareti. Le due antiche macchinegrafiche (una addirittura dell’800) all’ingresso. Entrare nel negozio diè fare due passi nella nostra storia. Una storia che è iniziata 90 anni fa, nel 1934, quando Domenico– dopo aver imparato il mestiere dalgrafo Montanari – aprì il primo negozio digrafia in via Gambalunga. Dopo la guerra,si trasferì in quella che è ancora oggi l’attuale sede in via Cairoli: quando aprì nel palazzo (uno dei tanti bombardati) mancava ancora l’elettricità. Un negozio che è un’istituzione a Rimini, e ora premiato come ’Bottega storica’: è la 94esima in città. A gestire il negozio sono Massimo e Patrizi, nipoti di Domenico e figli di Carlo. Che è stato un pioniere, anche della televisione.

