Sciopero 11 ottobre in Emilia Romagna: sanità a rischio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 - Venerdì 11 ottobre, il sindacato Cub ha proclamato uno Sciopero nazionale per tutto il personale del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Braccia incrociate anche in Emilia Romagna. Nel rispetto del diritto di Sciopero, nella giornata saranno garantite, secondo le disposizioni normative vigenti, le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza. "I governi di tutto il mondo subiscono le pressioni delle multinazionali del farmaco, interessate ad imporre un modello di prevenzione basato sull’abuso di prassi farmacologiche e vaccinali, con le quali realizzare forti guadagni, togliendo anche ai singoli stati la possibilità di fare scelte indipendenti", si legge nella nota del Cub. Ilrestodelcarlino.it - Sciopero 11 ottobre in Emilia Romagna: sanità a rischio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 102024 - Venerdì 11, il sindacato Cub ha proclamato unonazionale per tutto il personale del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Braccia incrociate anche in. Nel rispetto del diritto di, nella giornata saranno garantite, secondo le disposizioni normative vigenti, le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza. "I governi di tutto il mondo subiscono le pressioni delle multinazionali del farmaco, interessate ad imporre un modello di prevenzione basato sull’abuso di prassi farmacologiche e vaccinali, con le quali realizzare forti guadagni, togliendo anche ai singoli stati la possibilità di fare scelte indipendenti", si legge nella nota del Cub.

