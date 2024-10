Thesocialpost.it - Schiacciata da un autobus fuori da scuola: morta 14enne a Piacenza

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un tragico incidente si è verificato oggi a, dove una ragazzina di 14 anni èdopo essere stata investita da undalla. L’adolescente, che frequentava il campus Raineri Marcora, è deceduta sul colpo. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma si ipotizza che la giovane stesse tentando di rincorrere a piedi il mezzo.Leggi anche: Bimba di 12 anni investita dal treno a Padova: “Condizioni gravissime” La giovane era una studentessa del primo anno dellaalberghiera vicina e, al termine delle lezioni, si trovava nel piazzale antistante l’edificio scolastico insieme ad altri compagni. L’autista ha subito fermato il mezzo, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.