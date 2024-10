Anteprima24.it - San Carlo: Kengo Kuma firma scenografia del ‘Simon Boccanegra’, luci del lighting designer Cannata

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiFerve l’attesa nel prestigioso Teatro Sandi Napoli, dove si intensificano le prove per il melodramma verdiano “Simon Boccanegra“. L’opera, che andrà in scena in forma di concerto l’11 e il 13 ottobre, sarà diretta dal Maestro Michele Spotti nell’ambito dell’edizione 2024 di EDIT, la fiera internazionale del design. Laè stata realizzata da, architetto giapponese di fama internazionale, che ha progettato un candido velario in alcantara, denominato “Shiwa Shiwa” – in giapponese piega, solco, ruga – traendo ispirazione dallo sviluppo in perenne mutazione della natura e quindi così simboleggiandone l’inafferrabile fluire.