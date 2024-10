Salute, ritorna il progetto ‘One health’ di educazione civica digitale a scuola (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al via la seconda fase di 'One Health: i tanti volti della sostenibilità', l'iniziativa di educazione civica digitale promossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la Salute, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai 13 ai 18 anni, che ha l'obiettivo di educare a una maggiore Salute, ritorna il progetto ‘One health’ di educazione civica digitale a scuola L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al via la seconda fase di 'One Health: i tanti volti della sostenibilità', l'iniziativa dipromossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai 13 ai 18 anni, che ha l'obiettivo di educare a una maggioreildiL'Identità.

