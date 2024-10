Iltempo.it - Rimpatriato l'imam di Bologna. Piantedosi: "Visione integralista della jihad"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La giudice del Tribunale civile di, Emanuela Romano, dopo essersi riservata a conclusione dell'udienza di ieri mattina, ha convalidato l'espulsione dall'Italia di Zulfiqar Khan, l'del centro culturale islamico Iqraa di via Jacopo di Paolo (), così come disposto dal ministro dell'Interno Matteocon un decreto di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. "Convalidato dal giudice il decreto di espulsione del ministro dell'Interno.di". Così lo ha comunicato su X il ministro dell'Interno. "È statoun cittadino pakistano, espulso dal ministro dell'Interno per motivi di sicurezza dello Stato. L'uomo, presidente di un'associazione islamica a, era noto per il suo fanatismo religioso e per le sue posizioni connotate da forte risentimento antioccidentale e antisemita.