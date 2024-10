Piacenza, investita da autobus all’uscita da scuola: muore 14enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia oggi a Piacenza, dove una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata da un autobus all’uscita da L'articolo Piacenza, investita da autobus all’uscita da scuola: muore 14enne proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Piacenza, investita da autobus all’uscita da scuola: muore 14enne Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia oggi a, dove una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata da unda L'articolodadaproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Piacenza - ragazzina di 14 anni travolta e uccisa da un autobus all’uscita di scuola - La ragazzina è morta sul colpo. Una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata da un autobus fuori da scuola. Tragedia nel pomeriggio a Piacenza. . La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma non è escluso che l’adolescente, che frequentava un istituto superiore, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo, in fase di ripartenza dopo aver caricato altri studenti. (Open.online)

Piacenza - 14enne investita e uccisa da un autobus fuori da scuola - Articolo completo: Piacenza, 14enne investita e uccisa da un autobus fuori da scuola dal blog Lettera43 . Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, residente a Cortemaggiore e iscritta al primo anno dell’istituto, sarebbe stata colpita mentre tentava di raggiungere l’autobus scolastico, che aveva appena chiuso le porte e si stava rimettendo in moto. (Lettera43.it)

Piacenza. Simran Kumar morta schiacciata da un autobus fuori da scuola - . La società di trasporti Seta, in una nota, comunica che “il mezzo che ha investito la giovane è di proprietà di un’azienda esterna a Seta, alla quale è stato affidato il servizio della linea di trasporto scolastico al campus di strada Agazzana”. Anche l’autista è dipendente della stessa azienda esterna. (Laprimapagina.it)