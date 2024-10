Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, ecco la sfida salvezza contro il Secchia Rubiera (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla sesta giornata per i ragazzi di Guidotti arriva lo scontro salvezza contro gli emiliani con cui condividono l’ultima posizione. Del Curto: “Daremo tutto e anche di più” Chiaravalle, 10 ottobre 2024 – “El Toro” riscalda l’ambiente, indica la via e suona la carica. Gino Del Curto è pronto, come tutta la Publiesse Pallamano Chiaravalle. Sesta giornata di Serie A Gold in arrivo, c’è la visita al Secchia Rubiera. Sabato, ore 18, al PalaSport di Rubiera. Gara visibile in diretta streaming (canale YouTube della Federazione). Del Curto, pivot biancoblu, commenta i (lampanti) progressi della squadra e riparte dalla gara interna con il Cassano Magnago, persa 20-25 nonostante un avvio di contesa a tratti perfetto: “Abbiamo disputato una grande prima frazione, merito del lavoro svolto in settimana, perché più passa il tempo e più miglioriamo. Non è bastato. .com - Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, ecco la sfida salvezza contro il Secchia Rubiera Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla sesta giornata per i ragazzi di Guidotti arriva lo sgli emiliani con cui condividono l’ultima posizione. Del Curto: “Daremo tutto e anche di più”, 10 ottobre 2024 – “El Toro” riscalda l’ambiente, indica la via e suona la carica. Gino Del Curto è pronto, come tutta la. Sesta giornata di Serie Ain arrivo, c’è la visita al. Sabato, ore 18, al PalaSport di. Gara visibile in diretta streaming (canale YouTube della Federazione). Del Curto, pivot biancoblu, commenta i (lampanti) progressi della squadra e riparte dalla gara interna con il Cassano Magnago, persa 20-25 nonostante un avvio di contesa a tratti perfetto: “Abbiamo disputato una grande prima frazione, merito del lavoro svolto in settimana, perché più passa il tempo e più miglioriamo. Non è bastato.

