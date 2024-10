Open day marina militare: anche un gazebo della Lega Navale Italiana (Di giovedì 10 ottobre 2024) BRINDISI - Nei giorni scorsi si è svolto, a Brindisi, l'Open day della marina militare, che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti. Ad accogliere i familiari dei militari è stato il contrammiraglio Michele Orini, comandante della terza divisione Navale. Oltre a visitare la base, gli Brindisireport.it - Open day marina militare: anche un gazebo della Lega Navale Italiana Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) BRINDISI - Nei giorni scorsi si è svolto, a Brindisi, l'day, che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti. Ad accogliere i familiari dei militari è stato il contrammiraglio Michele Orini, comandanteterza divisione. Oltre a visitare la base, gli

Amianto killer nella Marina Militare : il Tar condanna il ministero della Difesa per la morte di un capitano di fregata - Z. . Nel novembre 2004 all'uomo venne diagnosticato il mesotelioma che ne ha determinato il decesso poco dopo, nel marzo 2005. “Si tratta dell'ennesima sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa per malattia e decesso di un militare della Marina militare Italiana per elevata e non cautelata esposizione a fibre e polveri d'amianto nelle unità navali e nelle basi arsenalizie”, ha ... (Agi.it)

La Norvegia guarda alle navi italiane per la sua Marina militare - La Norvegia, che quest’anno dovrebbe raggiungere l’obiettivo Nato del 2% del Pil investito sulla Difesa, cerca fornitori per il suo programma di acquisizioni a lungo termine, e Fincantieri potrebbe avere quello che cerca. Il programma punta a formare la prossima generazione di fregate missilistiche multiruolo per affrontare gli scenari del futuro. (Formiche.net)

La Norvegia guarda alle fregate Fincantieri per la sua Marina militare - I due ministri, visitando il cantiere di Tomrefjord, hanno discusso dei piani futuri del governo, che è intenzionato ad ingrandire la flotta di superficie della Marina norvegese. “La nostra consociata Fincantieri sta attualmente costruendo fregate di classe Constellation per il più forte e vicino alleato della Norvegia, gli Stati Uniti”, ha dichiarato Ronny O. (Formiche.net)