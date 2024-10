Nelle sale da oggi anche un documentario che ricostruisce la sua vita, specialmente dopo l'incidente del 1995 che lo rese invalido (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esattamente oggi 10 ottobre sono vent’anni dalla morte di Christopher Reeve, l’attore reso leggendario da Superman (film del 1978). Una carriera interrotta nel 1995, quando dopo un incidente a cavallo rimase completamente paralizzato dal collo in giù. La sua tragica storia è stata ripercorsa più volte, l’ultima in ordirne di tempo si chiama Super/Man, un film documentario al cinema da oggi (ricco di filmati inediti e interviste ai tre figli e agli amici più cari). Iodonna.it - Nelle sale da oggi anche un documentario che ricostruisce la sua vita, specialmente dopo l'incidente del 1995 che lo rese invalido Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esattamente10 ottobre sono vent’anni dalla morte di Christopher Reeve, l’attore reso leggendario da Superman (film del 1978). Una carriera interrotta nel, quandouna cavallo rimase completamente paralizzato dal collo in giù. La sua tragica storia è stata ripercorsa più volte, l’ultima in ordirne di tempo si chiama Super/Man, un filmal cinema da(ricco di filmati inediti e interviste ai tre figli e agli amici più cari).

