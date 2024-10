NBA Silver ottimista per un futuro ritorno in Cina

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il commissioner Adamritiene che la NBA potrebbe organizzare nuovamente partite in, cinque anni dopo che una controversia sulle proteste per la democrazia di Hong Kong ha provocato una reazione contro la massima lega nordamericana. “Penso che prima o poi riporteremo delle partite in”, ha dettogiovedì alla Columbia University Sports Management Conference di New York. “Il governo cinese ci ha sospeso per un periodo di tempo. Lo abbiamo accettato, abbiamo mantenuto i nostri valori chiunque nella nostra lega ha il diritto di parlare apertamente su questioni politiche”. All’epoca il general manager degli Houston Rockets, Daryl Morey, pubblicò sui social un messaggio a sostegno delle proteste antigovernative di Hong Kong, scatenando una tempesta di polemiche per l’NBA nel redditizio mercato cinese.