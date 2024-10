Nadal si ritira Cristiano Ronaldo | Un onore poterti definire amico

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il mondo del calcio celebra Rafa, che oggi ha annunciato la decisione dirsi dal tennis professionistico. “Rafa, che carriera incredibile hai avuto. La tua dedizione, passione e l’incredibile talento hanno ispirato milioni in tutto il mondo”, ha scrittonei commenti dell’ultimo post instagram del campione. “Per me è stato unassistere al tuo percorso – il post del portoghese – e. Ora goditi il riposo”. Belle parole anche da parte di Kylian Mbappè che definisce“un esempio come giocatore e come persona. Sarai sempre una leggenda”. Il Real Madrid (la squadra del cuore del maiorchino) lo celebra: “Per noi e per tutti i tifosi del Real è e sarà sempre motivo di orgoglio che una leggenda come Rafarappresenti il nostro club come membro onorario del Real Madrid”.