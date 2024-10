Musolino (Iv) accusa La Russa: “Ha sondato la mia disponibilità per passare in maggioranza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La maggioranza a caccia di voti. Tanto da scomodare, secondo il racconto di Italia Viva, anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’accusa viene lanciata da Matteo Renzi e poi spiegata dalla senatrice Dafne Musolino, che all’Ansa racconta di aver avuto un contatto con La Russa negli scorsi giorni “al ristorante del Senato”: “Mi ha chiesto di parlare un attimo, è stato un tentativo di sondare la mia disponibilità in senso assoluto, per cambiare gruppo. Io ho risposto di no, non è assolutamente possibile”. Il racconto di Musolino (Iv): La Russa ha sondato la mia disponibilità per cambiare gruppo In particolare, il presidente del Senato avrebbe cercato di “sondare la disponibilità” sull’elezione di un giudice della Consulta, su cui la maggioranza non aveva abbastanza voti. Musolino è stata eletta nella lista Sud chiama Nord ed è poi passata con Italia Viva un anno fa. Lanotiziagiornale.it - Musolino (Iv) accusa La Russa: “Ha sondato la mia disponibilità per passare in maggioranza” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laa caccia di voti. Tanto da scomodare, secondo il racconto di Italia Viva, anche il presidente del Senato, Ignazio La. L’viene lanciata da Matteo Renzi e poi spiegata dalla senatrice Dafne, che all’Ansa racconta di aver avuto un contatto con Lanegli scorsi giorni “al ristorante del Senato”: “Mi ha chiesto di parlare un attimo, è stato un tentativo di sondare la miain senso assoluto, per cambiare gruppo. Io ho risposto di no, non è assolutamente possibile”. Il racconto di(Iv): Lahala miaper cambiare gruppo In particolare, il presidente del Senato avrebbe cercato di “sondare la” sull’elezione di un giudice della Consulta, su cui lanon aveva abbastanza voti.è stata eletta nella lista Sud chiama Nord ed è poi passata con Italia Viva un anno fa.

