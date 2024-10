Mister Movie | Michael Keaton ritorna per un nuovo universo Marvel? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Michael Keaton, icona di Hollywood a 73 anni, non ha escluso la possibilità di riprendere il suo ruolo come Avvoltoio nel Marvel Cinematic Universe (MCU), sebbene al momento non ci siano stati contatti ufficiali con lo studio. Keaton ha interpretato il villain in “Spider-Man: Homecoming” nel 2017, e il personaggio è apparso anche nel film Mistermovie.it - Mister Movie | Michael Keaton ritorna per un nuovo universo Marvel? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), icona di Hollywood a 73 anni, non ha escluso la possibilità di riprendere il suo ruolo come Avvoltoio nelCinematic Universe (MCU), sebbene al momento non ci siano stati contatti ufficiali con lo studio.ha interpretato il villain in “Spider-Man: Homecoming” nel 2017, e il personaggio è apparso anche nel film

