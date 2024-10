Milan, Tomori di nuovo con Kalulu? Alla Juventus? Le parole di Ordine (Di giovedì 10 ottobre 2024) Franco Ordine è intervenuto su TMW Radio. Tra gli argomenti anche il Milan. Voci di Fikayo Tomori Alla Juventus? Ecco il suo parere Pianetamilan.it - Milan, Tomori di nuovo con Kalulu? Alla Juventus? Le parole di Ordine Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Francoè intervenuto su TMW Radio. Tra gli argomenti anche il. Voci di Fikayo? Ecco il suo parere

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Milan-Udinese - Paulo Fonseca cambia : Fikayo Tomori e Tammy Abraham in “castigo”. Il motivo - . Le cifre Fonseca, fin dall’inizio del campionato, sta trovando delle difficoltà inaspettate nella gestione del gruppo e spesso si trova di fronte a situazioni spiacevoli, come quella di Firenze o quella del cooling break, con protagonisti Leao e Theo Hernandez. it) Verso Milan-Udines, Paulo Fonseca cambia: Fikayo Tomori e Tammy Abraham in “castigo”. (Dailymilan.it)

Fonseca cambia il Milan : Tomori e Abraham “in castigo” - ecco chi può sostituirli|Primapagina - L’ex Salisburgo non é stato convocato dal c. UOMINI FIDATI – Il Milan ora ha bisogno di concretezza e punti in classifica, per il gioco ci sarà tempo. ECCO CHI GIOCHERÀ – Noah Okafor può approfittare di questa sosta per mettere benzina nel motore. Il Diavolo, derby a parte, non è mai sembrata squadra in questo avvio di stagione. (Justcalcio.com)

Fonseca cambia il Milan : Tomori e Abraham "in castigo" - ecco chi può sostituirli - Fonseca cambia il Milan. La partita persa contro la Fiorentina proprio non è andata giù al tecnico portoghese. Sul banco degli imputati sono... (Calciomercato.com)