Milan, Di Livio: “Leao deludente. Prima di mandarlo in campo bisognerebbe …” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Angelo Di Livio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni attaccando Rafael Leao, attaccante del Milan, e dando un consiglio Pianetamilan.it - Milan, Di Livio: “Leao deludente. Prima di mandarlo in campo bisognerebbe …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Angelo Di, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni attaccando Rafael, attaccante del, e dando un consiglio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Di Livio : “Io non convocherei Theo Hernandez e Leao contro il Venezia” - Angelo Di Livio ha rilasciato un'intervista nella quale si esprime sul caso Theao Hernandez e Rafael Leao. Ecco le sue parole. (Pianetamilan.it)

Incendio in un appartamento a Milano : 8 feriti. Evacuata l’intera palazzina in via Tito Livio - . Degli otto feriti, tre sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale di Niguarda, mentre i cinque trasportati in codice verde sono stati ricoverati al Policlinico o all’ospedale Fatebenefratelli. Delle otto persone coinvolte nessuna ha subito lesioni o intossicazioni gravi. Tutti i condomini che hanno avuto bisogno di cure presentavano segni di intossicazione, tranne una donna di 38 ... (Ilfattoquotidiano.it)

Scoppia un incendio in un condominio di via Tito Livio a Milano : otto persone ferite - Le fiamme sono partite intorno alle 2 del 18 luglio da un appartamento al primo piano di un condominio di via Tito Livio a Milano. La 38enne che si trovava in casa in quel momento è riuscita a mettersi in salvo. Otto persone sono rimaste ferite.Continua a leggere . (Fanpage.it)