Micro nido | a Grottaminarda nuova struttura a misura di bambini

Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto nella nuova struttura su Corso Vittorio Veneto di Grottaminarda per l'inizio delle attività del Micro nido Comunale previste per domani, venerdì 11 ottobre. Ambienti accoglienti, ricchi di giochi, materiale per disegnare, libri di favole, con spazi dedicati al pasto e al riposino. Circa una 30ina i bimbi tra i 3 ed i 36mesi che saranno accolti dalle operatrici per percorrere insieme questo nuovo "anno scolastico". L'attività del Micro nido è prevista inizialmente per mezza giornata poi dal lunedì al venerdì a tempo pieno con servizio mensa e sabato resta mezza giornata.

