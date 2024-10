Lopinionista.it - Meloni ribadisce il sostegno alla legittima difesa dell’Ucraina

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato a Villa Doria Pamphilj il Presidente, Volodymyr Zelensky. I colloqui – si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi – hanno permesso uno scambio sulla situazione sul terreno e sulle più immediate necessità ucraine in ambito militare, finanziario, umanitario, nonché sulle prossime iniziative diplomatiche e sul percorso per mettere fine al conflitto. Il Presidente del Consiglio ha ribadito ildell’Italia, anche in qualità di Presidenza del G7,e al popolo ucraino. Una 360 gradi, che proseguirà sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura.