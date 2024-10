Lapresse.it - Medioriente: Unifil, peacekeeper feriti da carro armato israeliano

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – “Questa mattina duesono rimastidopo che unMerkava delle forze israeliane di difesa (Idf) ha sparato a una torre di osservazione presso il quartier generale dell’a Naqoura, colpendola direttamente e facendoli cadere. Le ferite sono fortunatamente, questa volta, non gravi, ma rimangono in ospedale”. Così la missionein Libano in una nota. “I soldati dell’Idf hanno anche sparato sulla posizione Onu 1-31 a Ras Naqoura, colpendo l’ingresso del bunker dove si erano rifugiati ie danneggiando veicoli e un sistema di comunicazione. Un drone dell’Idf è stato osservato volare all’interno della posizione Onu fino all’ingresso del bunker”, prosegue