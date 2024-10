Maltempo: a Milano fiume Lambro supera livelli soglia, rischio esondazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (LaPresse) – È a rischio esondazione il fiume Lambro che a Milano ha superato i livelli di soglia raggiungendo quota 2,63 metri. Lapresse.it - Maltempo: a Milano fiume Lambro supera livelli soglia, rischio esondazione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ott. (LaPresse) – È ailche ahato idiraggiungendo quota 2,63 metri.

Maltempo : a Milano esondato il fiume Lambro - Milano, 10 ott. (LaPresse) – È esondato il fiume Lambro, a Milano, dopo aver superato i livelli di guardia. Sulla città e in tutta la Lombardia, è allerta rossa per il maltempo e dalla notte sono caduti in città 40 mm di pioggia. (Lapresse.it)

Maltempo - a Milano esonda il fiume Lambro - Intanto l'assessore alla protezione civile, Marco Granelli, fa sapere che alle 8. 50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza. Su Milano, informa l'assessore, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d'acqua. (Quotidiano.net)

Allerta meteo su Milano : il fiume Lambro supera i 2 metri - aperta la vasca del Seveso - Da venerdì e per tutto il week end, secondo le previsioni, il sole dovrebbe tornare a splendere su buona parte della Lombardia con temperature massime attorno ai 20 gradi. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. (Ilfattoquotidiano.it)