L’uragano Milton si abbatte sulla Florida, il video della furia della tempesta: alberi abbattuti e tetti divelti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le immagini mostrano la furia delL’uragano Milton, che si è abbattuto sulla Florida nella serata di ieri. Secondo le autorità locali ci sono “diverse vittime”. Tra i video anche il momento in cui i venti oltre i 160 chilometri orari hanno danneggiato il tetto dello stadio dei Tampa Bay Rays. video X L'articolo L’uragano Milton si abbatte sulla Florida, il video della furia della tempesta: alberi abbattuti e tetti divelti proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - L’uragano Milton si abbatte sulla Florida, il video della furia della tempesta: alberi abbattuti e tetti divelti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le immagini mostrano ladel, che si è abbattutonella serata di ieri. Secondo le autorità locali ci sono “diverse vittime”. Tra ianche il momento in cui i venti oltre i 160 chilometri orari hanno danneggiato il tetto dello stadio dei Tampa Bay Rays.X L'articolosi, ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

