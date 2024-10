Lo chef Cracco in trasferta a Monza per cenare nel noto ristorante (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo chef Carlo Cracco verrà a Monza per cenare con la sua famiglia da PizzAut. Lo ha annunciato ieri sera in occasione della cerimonia di premiazione Milano Tomorrow Awards. Un premio importante conferito “a chi ha segnato la città di Milano”. A riceverlo, oltre allo chef stellato, anche Monzatoday.it - Lo chef Cracco in trasferta a Monza per cenare nel noto ristorante Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LoCarloverrà apercon la sua famiglia da PizzAut. Lo ha annunciato ieri sera in occasione della cerimonia di premiazione Milano Tomorrow Awards. Un premio importante conferito “a chi ha segnato la città di Milano”. A riceverlo, oltre allostellato, anche

