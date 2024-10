LIVE Paolini-E. Andreeva 5-0, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: show dell’azzurra nel 1° set (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra seconda spinta che dà il punto a Andreeva. 30-15 Stavolta passa bene di dritto la russa. 15-15 Largo il dritto di Erika. 15-0 Tira la seconda Andreeva, è vincente. 5-0 Altro vincente, game a zero! Che show dell’azzurra fin qui! 40-0 Fuori il chop di dritto di Andreeva. 30-0 No! Altro vincente fulminante di rovescio lungoriga! 15-0 Servizio e schiaffo al volo. 4-0 Ingiocabile Paolini! Tiene profonda la gittata, si apre il campo per il cross vincente di rovescio, l’ennesimo. Non c’è match! 30-40 Meravigliosa palla corta di rovescio, toccata magnificamente! Che numero! 30-30 Pauroso vincente di rovescio in cross! 30-15 Non risponde di rovescio Paolini. 15-15 Con il rovescio lungoriga, il suo colpo, Andreeva. 0-15 Risposta nei piedi! Parte bene l’azzurra! 3-0 Largo il rovescio di Andreeva. Oasport.it - LIVE Paolini-E. Andreeva 5-0, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: show dell’azzurra nel 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Altra seconda spinta che dà il punto a. 30-15 Stavolta passa bene di dritto la russa. 15-15 Largo il dritto di Erika. 15-0 Tira la seconda, è vincente. 5-0 Altro vincente, game a zero! Chefin qui! 40-0 Fuori il chop di dritto di. 30-0 No! Altro vincente fulminante di rovescio lungoriga! 15-0 Servizio e schiaffo al volo. 4-0 Ingiocabile! Tiene profonda la gittata, si apre il campo per il cross vincente di rovescio, l’ennesimo. Non c’è match! 30-40 Meravigliosa palla corta di rovescio, toccata magnificamente! Che numero! 30-30 Pauroso vincente di rovescio in cross! 30-15 Non risponde di rovescio. 15-15 Con il rovescio lungoriga, il suo colpo,. 0-15 Risposta nei piedi! Parte bene l’azzurra! 3-0 Largo il rovescio di

