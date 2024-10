Legati a un letto come cura: in Senato il ddl che facilita la contenzione meccanica. L’appello: “Tragica nostalgia dei manicomi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “A volte ho solo urlato, altre volte mi sono messa a cantare per ore e ho lottato al buio contro i farmaci che mi chiudevano gli occhi. Quando arriva la stanchezza arriva anche il freddo. Inizi a sentirti scomodo, ti prude il naso, hai sete? Vuoi fumare, devi andare in bagno per qualunque cosa devi chiamare, devi urlare di nuovo. È umiliante anche solo chiedere da bere, figurarsi se devi fare la pipì o la cacca. Ti accendono la luce al neon che ti spara negli occhi, ti calano pigiama e mutande, ti infilano una padella sotto il sedere. E tu sei sempre legato, mani e piedi e poi torni solo nel buio. Con pensieri infiniti. Aspettando che il tempo passi. Una contenzione può durare qualche ora. Io ero molto fortunata, di solito stavo così, solo 12 o 24 ore, a volte anche meno. Ilfattoquotidiano.it - Legati a un letto come cura: in Senato il ddl che facilita la contenzione meccanica. L’appello: “Tragica nostalgia dei manicomi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “A volte ho solo urlato, altre volte mi sono messa a cantare per ore e ho lottato al buio contro i farmaci che mi chiudevano gli occhi. Quando arriva la stanchezza arriva anche il freddo. Inizi a sentirti scomodo, ti prude il naso, hai sete? Vuoi fumare, devi andare in bagno per qualunque cosa devi chiamare, devi urlare di nuovo. È umiliante anche solo chiedere da bere, figurarsi se devi fare la pipì o la cacca. Ti accendono la luce al neon che ti spara negli occhi, ti calano pigiama e mutande, ti infilano una padella sotto il sedere. E tu sei sempre legato, mani e piedi e poi torni solo nel buio. Con pensieri infiniti. Aspettando che il tempo passi. Unapuò durare qualche ora. Io ero molto fortunata, di solito stavo così, solo 12 o 24 ore, a volte anche meno.

