Liberoquotidiano.it - La Sapienza, collettivi rossi lanciano monnezza contro gli studenti di destra: vergogna a sinistra

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'università Ladi Roma è da tempo in mano ai. Loro decidono chi può partecipare ai convegni e chi può fare polita all'interno dell'ateneo. Oggi, mercoledì 9 ottobre, l'ennesimo episodio di violenza e bullismo ai danni di esponenti di Azione universitaria. Alcuni sinceri democratici dihanno assaltato un banchetto dell'organizzazione universitaria di. E, in segno di scherno, hanno lanciato dalla finestra dei sacchetti della spazzatura. L'episodio è stato ripreso e poi pubblicato sui social dai diretti interessati. Il motivo? Propaganda, alimentare l'odioi "pericolosi fascisti". Sul profilo social del Collettivo di Via Salaria(“spazio transfemminista, antifascista, antirazzista, ecologista” si legge nel sito) sono state pubblicata storie e video che esibiscono con orgoglio l'aggressione.