La Quinta Praticabile porta in scena “Il grande Kahuna” al Sipario Strappato di Arenzano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Il grande Kahuna” di Roger Rueff portato in scena dalla Quinta Praticabile, con Enrico Bonavera, Luca Rinaldi e Alessandro Piazza, per la regia di Christian Zecca.Tre venditori in una Genovatoday.it - La Quinta Praticabile porta in scena “Il grande Kahuna” al Sipario Strappato di Arenzano Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre alle ore 21 al teatro Ildi(via Marconi 165) va in“Il” di Roger Rueffto indalla, con Enrico Bonavera, Luca Rinaldi e Alessandro Piazza, per la regia di Christian Zecca.Tre venditori in una

