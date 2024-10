La mamma di Sammy Basso: “Ha chiuso la sua vita come voleva lui” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laura Lucchin, 56 anni, mamma di Sammy Basso, rompe il silenzio. Il biologo 28enne affetto da progeria è morto sabato La mamma di Sammy Basso: “Ha chiuso la sua vita come voleva lui” su Perizona.it Perizona.it - La mamma di Sammy Basso: “Ha chiuso la sua vita come voleva lui” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laura Lucchin, 56 anni,di, rompe il silenzio. Il biologo 28enne affetto da progeria è morto sabato Ladi: “Hala sualui” su Perizona.it

Sammy Basso - la mamma : “Organi donati alla scienza” - Lo conferma in un’intervista al Corriere del Veneto Laura Lucchin, madre del giovane. . Gli organi – “non il corpo” – di Sammy Basso, il 28enne malato di progeria morto ad Asolo, nel Trevigiano, lo scorso sabato, “sono stati donati alla ricerca, affinché siano utili a far progredire gli studi su cui lui stesso stava lavorando”. (Lapresse.it)

Sammy Basso - la mamma : “Averlo come figlio è stato un dono”. In migliaia ai funerali - Laura Lucchin ha parlato del rapporto col figlio Sammy e di come il mondo sta reagendo alla notizia della sua morte: "Abbiamo testimonianze da ogni luogo". Fissati per domani i funerali, si terranno nel comune di Tezze sul Brenta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sammy Basso - la mamma : "Averlo come figlio è stato un dono" - . Sammy Basso, biologo e simbolo di resilienza, scomparso all'età di 28 anni sabato scorso per un malore improvviso in un ristorante di Asolo (Treviso), ha toccato profondamente non solo l'Italia, ma ha scavalcato i confini nazionali, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. (Tg24.sky.it)