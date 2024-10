Quotidiano.net - La gioia di Vasco: "Ho capito, scrivo liriche"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli occhi azzurri brillano sotto il berretto nero: "Finalmente hoquello che faccio da cinquant’anni:, lyrics, come dicono gli inglesi", sorrideRossi, con la sua consueta sincerità. "Nelle canzoni le note si uniscono alle parole, la musica abbraccia la letteratura, ma è riduttivo chiamare semplicemente ‘testi’ le parole delle canzoni.mi sembra perfetto. Mi piace". E di queste– per frammenti, per dettagli, come per piccoli sorsi – è intessuto Vivere / Living, il libro d’arte che Emilio Mazzoli, celebre gallerista modenese, ‘padre nobile’ della Transavanguardia e scopritore di Basquiat in Italia, ha voluto pubblicare in omaggio ae alla sua poesia, "come una carezza – dice – perché le sue canzoni mi hanno sempre colpito, fin da quando arrivò ultimo a Sanremo".