Juventus, Giuntoli in missione per Italia-Belgio: Openda e Lukebakio osservati speciali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio non è solo calcio, ma anche calciomercato. Sul campo dell`Olimpico, nella sfida che ha coinvolto la Nazionale di Luciano Spalletti,

Italia-Belgio 2-2 - Cambiaso : “Forse meritavamo qualcosa in più” - “Abbiamo fatto tante cose belle, il bicchiere è mezzo pieno. “Abbiamo fatto i primi trenta minuti alla grande, undici contro undici non so quanto sarebbe finita. Il gol? Non ci credevo al momento, temevo fosse fuorigioco”, ha concluso in riferimento alla rete del momentaneo 1-0 arrivata in avvio di gioco. (Sportface.it)

PAGELLE ITALIA-BELGIO 2-2 : Cambiaso decisivo - Pellegrini condiziona la partita - Dal 69? Vranckx 5,5 De Cuyper 6 Tielemans 5,5 Mangala 5. Doku 6,5. Dall’80’ Raspadori sv CT: Spalletti 6,5 BELGIO Casteels 5,5 Debast 5,5 Faes 6 Theate 6. Dall’87 Ngonge sv CT: Tedesco Arbitro: Eskas (NOR) Il tabellino di Italia-Belgio 2-2 Marcatori: 1? Cambiaso (I), 24? Retegui (I), 42? De Cuyper (B), 61? Trossard (B) Ammoniti: Trossard (B) Espulsi: Pellegrini (I) ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; ... (Calciomercato.it)

Tanti rimpianti all’Olimpico - il Belgio riacciuffa l’Italia dopo l’espulsione di Pellegrini - Italia-Belgio (LaPresse) – Calciomercato. Si è chiusa da pochi istanti la sfida dell’Olimpico tra Italia e Belgio, terminata sul risultato di 2-2 Partite dai due volti quella che è terminata da una manciata di secondi all’Olimpico tra Italia e Belgio. L’Italia accusa il colpo e fatica a reagire, ma soffre soprattutto da calcio da fermo. (Calciomercato.it)