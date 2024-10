Italia-Belgio, probabili formazioni: Spalletti da fiducia a Pellegrini (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le probabili formazioni della sfida tra Italia e Belgio, terza giornata di Nations League L'articolo Italia-Belgio, probabili formazioni: Spalletti da fiducia a Pellegrini proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Italia-Belgio, probabili formazioni: Spalletti da fiducia a Pellegrini Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ledella sfida tra, terza giornata di Nations League L'articolodaproviene da Il Difforme.

Italia-Belgio - Nicolò Fagioli inizialmente dalla panchina - Questa sera, giovedì 10 ottobre 2024, l'Italia sfiderà il Belgio in Nations League. Il ct azzurro Spalletti si prepara a confermare la difesa a 3 che sarà composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, davanti a Donnarumma in porta. La regia di centrocampo sarà affidata a Ricci, con Frattesi e... (Ilpiacenza.it)

Italia-Belgio - Inter con 3/3? La probabile formazione di Spalletti - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Spalletti cambia poco rispetto al mese scorso e si affida alle certezze trovate nell’ultimo periodo. Questa sera alle ore 20. 45. Gli altri tre saranno presenti e giocheranno regolarmente dal primo minuto. 45 si giocherà Italia-Belgio, terza giornata di UEFA Nations League. (Inter-news.it)

DIRETTA | Le notizie del 10 ottobre : è giorno di Italia-Belgio. Retroscena Neymar-Inter - . itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra diretta su Calciomercato. Forse era anche mancanza di fiducia nei miei mezzi. Una grande occasione per gli Azzurri di Spalletti che con una vittoria centrerebbero i quarti e la testa di serie nelle qualificazioni Mondiali. Il cordoglio e il messaggio della sua ex squadra in cui ha trascorso sette anni prima del passaggio al ... (Calciomercato.it)