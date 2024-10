Italia-Belgio oggi, Nations League calcio: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) oggi giovedì 10 ottobre (ore 20.45) si gioca Italia-Belgio, match valido per la fase a gironi della Nations League di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma dopo aver vinto le due partite disputate nel mese di settembre, tra l’altro entrambe disputate in trasferta: prima la grande impresa contro la Francia a Parigi, poi l’affermazione su Israele in campo neutro. I ragazzi del CT Luciano Spalletti si trovano al comando del proprio raggruppamento e puntano a proseguire la striscia positiva. La nostra Nazionale sarà attesa da un compito ostico di fronte al proprio pubblico, contro un avversario impegnativo che nella passata finestra aveva regolato Israele e poi era crollato per 2-0 nella tana dei Galletti. Oasport.it - Italia-Belgio oggi, Nations League calcio: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)giovedì 10 ottobre (ore 20.45) si gioca, match valido per la fase a gironi delladi. Gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma dopo aver vinto le due partite disputate nel mese di settembre, tra l’altro entrambe disputate in trasferta: prima la grande impresa contro la Francia a Parigi, poi l’affermazione su Israele in campo neutro. I ragazzi del CT Luciano Spalletti si trovano al comando del proprio raggruppamento e puntano a proseguire la striscia positiva. La nostra Nazionale sarà attesa da un compito ostico di fronte al proprio pubblico, contro un avversario impegnativo che nella passata finestra aveva regolato Israele e poi era crollato per 2-0 nella tana dei Galletti.

