Inchiesta ultras, Antimafia convoca Inter e Milan, Inzaghi dribbla i pm: “No minacce, dissi al club che servivano biglietti“ (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Commissione Antimafia ha acceso i fari sull'Inchiesta ultras che ha portato all'azzeramento dei vertici delle curve di Inter e Milan. Secondo quanto è emerso, a Palazzo San Macuto hanno già acquisito gli atti relativi alle indagini e il capogruppo PD Walter Verini presenterà ufficialmente la rich Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta ultras, Antimafia convoca Inter e Milan, Inzaghi dribbla i pm: “No minacce, dissi al club che servivano biglietti“ Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Commissioneha acceso i fari sull'che ha portato all'azzeramento dei vertici delle curve di. Secondo quanto è emerso, a Palazzo San Macuto hanno già acquisito gli atti relativi alle indagini e il capogruppo PD Walter Verini presenterà ufficialmente la rich

Inchiesta ultras - si muove l’Antimafia : annuncio UFFICIALE - itNelle prossime ore dovrebbero infatti arrivare ulteriori possibili sviluppi nell’inchiesta condotta dalla Procura di Milano che ha catalizzato l’attenzione di tutti. Le ultime sulla vicenda Non c’è da annoiarsi nel corso di questa sosta per le Nazionali. Curva Sud (LaPresse) -Calciomercato. . E le società spesso chiudono gli occhi”. (Calciomercato.it)

“Doppia Curva” - inchiesta sugli ultras di Inter e Milan : in campo l’Antimafia - Dopo l’inchiesta della procura di Milano denominata “Doppia curva”, la Commissione antimafia ha deciso di intervenire. (Pianetamilan.it)

Inchiesta ultras Inter e Milan - scorta al PM! Sfogo Antimafia – CdS - Per lui quarto livello di protezione, ossia: due agenti armati e una macchina per almeno sei mesi. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inchiesta ultras Inter e Milan, scorta al PM! ... (Inter-news.it)