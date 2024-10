Ilrestodelcarlino.it - Il Rotary premia i giovani . Conferite le borse di studio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei giorni scorsi la Sala dalle Fabbriche della BCC di via Laghi ha ospitato una breve cerimonia per la consegna di premi edimesse a disposizione delClub Faenza per gli studenti faentini che si sono distinti nello scorso anno scolastico. I riconoscimenti sono andati a Tancredi Bosi (laurea triennale ingegneria), Olivia Petrini (Liceo Torricelli-Ballardini), Simone Bellini e Viola d’Alberto (Istituto Persolino), Elena Fabbri e Alex Mambelli (ITIP Bucci), Silvia Benedetti e Mirco Bartolini (Istituto Oriani), Carlotta Bassetti (I.C. San Rocco), Milena Rava (Istituto Don Milani e Tommaso Guidi (I.C. Matteucci). Erano presenti all’incontro celebrativo, aperto alla cittadinanza, oltre agli studentiti e alle loro famiglie, numerosi soci delClub tra cui il presidente Scipione de Leonardis.