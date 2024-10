Il parcheggio fuori dalle righe all'ospedale Sant'Anna che accende la polemica (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una macchina nel parcheggio dell'ospedale Sant'Anna, decisamente fuori dalle righe ha creato una discussione dove sono emersi due punti di vista. A Fare la segnalazione sul Sei di Como se - GRUPPO un utente, Fabio e a meno di 24 ore arriva una risposta da parte di un'infermiere, Massimiliano Quicomo.it - Il parcheggio fuori dalle righe all'ospedale Sant'Anna che accende la polemica Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una macchina neldell', decisamenteha creato una discussione dove sono emersi due punti di vista. A Fare la segnalazione sul Sei di Como se - GRUPPO un utente, Fabio e a meno di 24 ore arriva una risposta da parte di un'infermiere, Massimiliano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pakistani - tutti fuori. Parcheggio Il Duomo pulito e sanificato. Via tende e materassi - Tutto torna in ordine. Dopo le proteste di tanti cittadini per quell’accampamento e le condizioni igieniche precarie, a cui aveva fatto eco anche la Contrada della Chiocciola sottolineando la delicata situazione, l’intero posteggio è stato dunque pulito e sanificato. Si riuniscono nell’affaccio esterno del posteggio, dove sono in diversi a dormire e vivere. (Lanazione.it)

Vecchia Regina - auto finisce fuori strada e piomba nel parcheggio di Villa d’Este - Questa sera 26 settembre intorno alle 19.40 un'auto fuori controllo è finita fuori strada ribaltandosi sulla vecchia Regina nel comune di Cernobbio, e finendo nel parcheggio di Villa d''Este. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono prontamente intervenuti. Il... (Quicomo.it)

Bambina di 2 anni investita e uccisa nel parcheggio sotto gli occhi della mamma. L'ira dei parenti fuori dall'ospedale - Una bambina di due anni, investita da un'auto in manovra nel parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco, a Torino, è morta questa mattina all'ospedale Infantile Regina Margherita... (Leggo.it)