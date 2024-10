Grande gioia per Barbara D’Urso: ecco il dolce annuncio sui social (Di giovedì 10 ottobre 2024) Barbara D’Urso, reduce dall’esperienza di ’Ballando con le stelle’, ha appena condiviso un momento di Grande gioia: è diventata nonna per la seconda volta. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove la conduttrice ha postato una tenera foto. La nipotina, nata dall’amore tra Giammauro Berardi, figlio di D’Urso, e la compagna Giulia, ha portato un fiocco rosa in casa. Giammauro è molto riservato, poco si sa della sua vita privata, di mestiere fa il medico specializzato in trapianti. La conduttrice non ha saputo trattenere l’emozione: “Il mio cuore ora è diviso in quattro”, ha scritto come didascalia a un’immagine in cui abbraccia affettuosamente la neo mamma. Dopo la nascita della prima nipote Matilde nel 2020, l’arrivo della nuova nipotina ha reso ancora più Grande la famiglia D’Urso-Berardi. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), reduce dall’esperienza di ’Ballando con le stelle’, ha appena condiviso un momento di: è diventata nonna per la seconda volta. L’è arrivato direttamente sui, dove la conduttrice ha postato una tenera foto. La nipotina, nata dall’amore tra Giammauro Berardi, figlio di, e la compagna Giulia, ha portato un fiocco rosa in casa. Giammauro è molto riservato, poco si sa della sua vita privata, di mestiere fa il medico specializzato in trapianti. La conduttrice non ha saputo trattenere l’emozione: “Il mio cuore ora è diviso in quattro”, ha scritto come didascalia a un’immagine in cui abbraccia affettuosamente la neo mamma. Dopo la nascita della prima nipote Matilde nel 2020, l’arrivo della nuova nipotina ha reso ancora piùla famiglia-Berardi.

