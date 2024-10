Grande Fratello, scatta un inatteso unfollow su Instagram che riguarda due protagonisti che erano molto amici nella scorsa edizione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle ultime ore, un ex protagonista del Grande Fratello ha smesso di seguire sui social un’ex coinquilina dando il via alle supposizioni degli utenti del web circa il motivo di tale gesto. I fan più curiosi hanno infatti notato che Sergio D’Ottavi ha smesso di seguire su Instagram l’ex coinquilina Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello. La mossa social compiuta dal surfista, che invece compare ancora tra i seguiti dell’influencer di Salerno, ha suscitato un Grande dibattito sulla piattaforma X in quanto i due erano molto amici nella Casa. Il gesto di Sergio è stato anche riferito ad Amedeo Venza da un utente che gli ha scritto (erroneamente): Ciao Amedeo. Qua per informarti che X è in subbuglio perché Sergio D’Ottavi ha tolto il segui a Perla Vatiero e lei ha ricambiato. Isaechia.it - Grande Fratello, scatta un inatteso unfollow su Instagram che riguarda due protagonisti che erano molto amici nella scorsa edizione Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle ultime ore, un ex protagonista delha smesso di seguire sui social un’ex coinquilina dando il via alle supposizioni degli utenti del web circa il motivo di tale gesto. I fan più curiosi hanno infatti notato che Sergio D’Ottavi ha smesso di seguire sul’ex coinquilina Perla Vatiero, vincitrice delladel. La mossa social compiuta dal surfista, che invece compare ancora tra i seguiti dell’influencer di Salerno, ha suscitato undibattito sulla piattaforma X in quanto i dueCasa. Il gesto di Sergio è stato anche riferito ad Amedeo Venza da un utente che gli ha scritto (erroneamente): Ciao Amedeo. Qua per informarti che X è in subbuglio perché Sergio D’Ottavi ha tolto il segui a Perla Vatiero e lei ha ricambiato.

