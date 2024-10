Ginnastica artistica: la Nuova Sondrio sportiva monopolizza il gradino più alto del podio (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Nuova Sondrio sportiva è vincente in tutte le categorie della terza prova del campionato individuale LB3 base di Ginnastica artistica.Le AllieveLe ginnaste domenica hanno gareggiato a Jerago con Orago in provincia di Varese. Nella categoria Allieve vittoria in prima fascia per Marta Sondriotoday.it - Ginnastica artistica: la Nuova Sondrio sportiva monopolizza il gradino più alto del podio Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laè vincente in tutte le categorie della terza prova del campionato individuale LB3 base di.Le AllieveLe ginnaste domenica hanno gareggiato a Jerago con Orago in provincia di Varese. Nella categoria Allieve vittoria in prima fascia per Marta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ginnastica artistica : la Nuova Sondrio Sportiva riparte con il botto - . . La seconda parte dell’anno sportivo 2024 è appena iniziata e la sezione femminile della ginnastica artistica della Nuova Sondrio Sportiva è ripartita con il botto. Dopo la pausa estiva, nella prima prova individuale del campionato regionale Silver Eccellenza, a Mortara presso il PalaMassucchi, la. (Sondriotoday.it)

La Polisportiva Cava Ginnastica riapre i corsi per la nuova stagione sportiva - A partire dal 16 settembre riprenderanno i corsi della Polisportiva Cava Ginnastica. L’offerta formativa dell’associazione sportiva è come sempre ricca e varia: si propongono corsi di Baby-Gioco Ginnastica per i più piccoli dai 3 ai 5 anni, passando per i corsi di Ginnastica Artistica e... (Today.it)

La Polisportiva Cava Ginnastica riapre i corsi per la nuova stagione sportiva - A partire dal 16 settembre riprenderanno i corsi della Polisportiva Cava Ginnastica. L’offerta formativa dell’associazione sportiva è come sempre ricca e varia: si propongono corsi di Baby-Gioco Ginnastica per i più piccoli dai 3 ai 5 anni, passando per i corsi di Ginnastica Artistica e... (Forlitoday.it)